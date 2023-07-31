Американцы опубликовали расписание магнитных бурь на август

Главное: Магнитные бури ожидаются в августе. Появилось их расписание.

Детали: В грядущем августе на Землю вновь обрушатся магнитные бури. Опубликовано их расписание.

Его приводит Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Американские эксперты говорят, что первая магнитная буря будет приходиться 2-4 августа.

Специалисты отмечают, что вторая магнитная буря прогнозируется 16-17 августа.

Наконец, третья магнитная буря ожидается 18-20 августа.

Напоминается, что в период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы: подавленное настроение и раздражительность, повышение или понижение артериального давления, нарушение сна, боль в суставах, апатия или тревога, головная боль и головокружение, а также обострение хронических заболеваний.

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