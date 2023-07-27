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Новости > Мир ждет глобальное замерзание, - ученые

Мир ждет глобальное замерзание, - ученые

Агата Кловская
27.07.23 17:41
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Мир ждет глобальное замерзание, - ученые

Главное: Глобальное потепление приведет мир к глобальному замерзанию. Большую часть Северного полушария может сковать холод.

Детали: Глобальное потепление приведет мир к новому глобальному замерзанию: остановившиеся океанские течения превратят Европу в морозильник и откроют новый ледниковый период уже к концу столетия. Об этом пишет The New York Times.

«Система океанских течений, которая регулирует климат в целой части планеты, может разрушиться раньше, чем ожидалось. В последний раз, когда мощная циркуляция океанских течений, формирующих климат вокруг Северной Атлантики, значительно замедлилась, Европу сковал глубокий холод более чем на тысячелетие. Это было примерно 12 800 лет назад.
 
Исследователи из Дании выдвинули смелую мысль: резкое ослабление течений или даже их остановка может произойти к концу столетия. Даже для нас самих стало неожиданностью, что потенциальная катастрофа наступит так скоро, сказала профессор статистики Копенгагенского университета Сюзанна Дитлевсен.
 
Резкое таяние вечной мерзлоты в Арктике. Исчезновение тропических лесов Амазонки. Разрушение ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктики. Как только потепление в мире превысит определенную точку, эти и другие явления могут начаться стремительно, предупреждают ученые.
 
Большую часть Северного полушария может сковать холод. На побережьях Северной Америки и Европы возможно более быстрое повышение уровня моря. Северная Европа может столкнуться со снежными штормами. 
 
«Очень вероятно, что мы уже упали со скалы и не знаем об этом, - говорит исследователь Хали Килборн», – говорится в публикации.

Тэги: глобальное потепление, глобальное замерзание

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