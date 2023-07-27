Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 244 270 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 244 270 солдат. Уничтожено 4 186 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 27 июля.

Сообщается, что погибли уже 244 270 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 186 танков, 8 147 боевых бронированных машин, 4 745 артиллерийских систем, 698 РСЗО, 457 средств ПВО, 315 самолетов, 311 вертолетов, 3 996 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 347 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 7 229 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 708 единиц специальной техники.

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