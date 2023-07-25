Главное: Российские парламентарии проголосовали за проект закона, предусматривающий повышение штрафов для уклонистов. Теперь за неявку в военкомат наказание будет составлять 30 тысяч рублей.

Детали: Госдума РФ повысила штраф за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей. Раньше максимальная сумма штрафа предусматривала три тысячи рублей. Об этом написало во вторник, 25 июля, российское пропагандистское информагентство РИА Новости на своем Telegram-канале.

25 июля Госдума РФ приняла во II и III чтениях законопроект о штрафах за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей.

Сначала планировалось штрафовать до 50 тысяч рублей, но перед II чтением в законопроекте о наказании за неявку в военкомат снизили сумму штрафов до 30 тысяч.

Кроме того, для должностных лиц штраф будет составлять в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей (в настоящее время взимается штраф для должностных лиц в размере от одной до трех тысяч рублей), отмечает еще одно российское пропагандистское информагентство Интерфакс.

Неявка гражданина РФ без уважительной причины предусматривает штраф в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (в настоящее время, в частности, за неявку по порядку предусмотрен штраф от 500 рублей).

Поправки предлагают повысить штраф за уклонение гражданина от медицинского осмотра или обследования по направлению комиссии по постановке граждан на военный учет или от медицинского обследования по призывной комиссии. Вместо действующего ныне штрафа в размере от 500 до трех тысяч рублей предлагается взимать штраф в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Аналогично поправками повышается штраф за умышленную порчу или утрату документов военного учета.

Поправками вводится в КоАП новая статья 19.38 об ответственности за отказ содействовать военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации.

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