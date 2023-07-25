На месте обвала моста в Закарпатье установят временную переправу

Главное: Спасатели устанавливают временную переправу на месте обвала моста на Закарпатье. Временный мост может выдержать технику весом до 60 тонн.

Детали: Полиция Закарпатской области пока не открыла производство по владельцу грузовика, который разрушил мост через Тересву, проехав по нему с весом, что в семь раз превысило допустимый. Об этом в комментарии «Укринформу» сообщила представитель ГУНП в Закарпатской области Анна Дан.

«Полиция изучает факт превышения допустимого веса грузовика, который повлек обвал моста через реку Тересву на Закарпатье вчера, 24 июля. Пока отдельного производства нет, есть производство, открытое вчера по статье 288 УКУ (нарушение правил, норм и стандартов содержания дорожного полотна). В его пределах мы фиксируем все моменты, связанные с обвалом моста», — сказала спикер.

Сообщается, что полиция дежурит на месте происшествия вместе с другими критическими службами.

Спасатели устанавливают тяжелый механизированный мост ТММ-3М1, предназначенный для наведения переходов из-за неровностей рельефа.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, мост может выдержать технику весом до 60 т, что позволит автомобилям временно двигаться по автодороге национального значения Н-09 Мукачево — Рогатин — Львов.

В тему: На Закарпатье обрушился мост, по которому ехали автомобили.