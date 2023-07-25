Шмыгаль поведал, сколько получат регионы на восстановление жилья, школ и больниц

Главное: Регионам выделяют деньги на восстановление разрушенного жилья, школ и больниц. Денис Шмыгаль пояснил, о каких суммах идет речь.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, какие деньги получат регионы нашей страны на восстановление разрушенного жилья, школ и больниц. Он выступил на заседании правительства.

Чиновник информировал: «Сегодня из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделяем очередные 3,5 миллиарда гривен общинам Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей».

Поясняется: «Это средства на восстановление разрушенных жилых домов, школ, детсадов, больниц. То есть объектов, важнейших в любом населенном пункте».

Кроме этого, как отмечается, еще 3,3 миллиарда гривен будут направлены на реализацию в этом году экспериментального проекта комплексного обновления пяти пострадавших от боевых действий населенных пунктов по принципу «отстроить лучше, чем было».

Денис Шмыгаль сказал: «Речь идет о населенных пунктах Бородянка в Киевской области, Тростянец в Сумской области, Циркуны в Харьковской области, Посад-Покровское в Херсонской области и Ягодное в Черниговской области».

Уточняется, что общая стоимость всех проектов составит около 10 миллиардов гривен.

Также сообщается: «Основными для исполнителей при восстановлении являются следующие четыре принципа: безопасность, энергоэффективность, безбарьерность и экологичность. Задача Министерства обновления – разработать универсальные проекты ключевых объектов для любого города или села, учитывая оптимальную стоимость и современные технологии».

Резюмируется, что Кабинет министров уже выделил регионам на восстановление более 25 миллиардов гривен.

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