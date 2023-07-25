Стало известно, какими темпами проходит восстановление энергетических сетей в Украине

Главное: В Украине продолжается восстановление энергетических сетей. Проделано уже 60% работы.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поведал, какими темпами проходит восстановление энергетических сетей в нашей стране после российских обстрелов. Он выступил на заседании правительства.

Чиновник информировал, что сотрудниками «Укрэнерго» уже выполнила около 60% запланированных работ.

Отмечается: «Следующий приоритет быстрого обновления – это энергетика. Продолжаем кампанию по ее восстановлению. С начала года отремонтировано 14,5 тысяч километров воздушных линий, ряд подстанций и электрооборудования. Обеспечиваем усиленную защиту для энергообъектов. Работы идут четко в пределах графиков».

Кроме этого информируется, что мощность энергосистемы будет увеличена.

Сообщается: «В итоге планируем добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности. Такую задачу поставил перед министерством энергетики».

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