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Новости > Турцию накрыли два мощных землетрясения

Турцию накрыли два мощных землетрясения

Агата Кловская
25.07.23 15:47
131
Турцию накрыли два мощных землетрясения

Главное: Сегодня в Турции произошло сразу два землетрясения. Первое случилось в 8:44 утра, а второе — в 10:57.

Детали: Сразу два землетрясения произошли в Турции во вторник, 25 июля. Об этом сообщает Daily Sabah.

Так, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Адана на юге Турции в 8:44 утра по местному времени.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентр находился в районе города Козан. Известно, что землетрясение произошло на глубине 11,27 км.

«Землетрясение в центре города и прилегающих районах вызвало панику среди горожан, вышедших на улицы», — пишет издание. При этом, по предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет.

По сообщениям местных СМИ, после подземных толчков магнитудой 5,5 произошло три небольших подземных толчка. Сообщается, что землетрясение ощущалось в близлежащих провинциях.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,4 произошло в том же районе Аданы в 10:57.

Профессор Орхан Татар, глава отдела снижения риска в AFAD, в заявлении после землетрясения отметил, что землетрясение магнитудой 5,5 можно рассматривать как афтершок мощных толчков в центре Кахраманмараша, произошедших в начале февраля.

«В полученной информации пока нет негативных отзывов, идет сканирование. Мы заявляли, что эти толчки продолжатся после землетрясения 6 февраля», — отметил он.

При этом на горячую линию экстренной помощи «112» не поступало никаких уведомлений о гибели людей.

В тему: Французские ученые научились прогнозировать землетрясения.

Тэги: землетрясение, общество, мир, Турция

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