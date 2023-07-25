Украинская «молодежка» получила нового главного тренера

Главное: Многолетний соратник Реброва возглавил молодежную сборную Украины по футболу. Речь идет о 47-летнем испанце Унаи Мельгосе.

Детали: Украинская ассоциация футбола назначила нового наставника сборной Украины U-21. Им стал Унаи Мельгоса. Об этом сообщает официальный сайт организации.

47-летний специалист стал новым главным тренером молодежки «сине-желтых». Осенью он начнет с командой квалификацию к чемпионату Европы U-21.

Мельгоса возглавил молодежную сборную Украины по протекции Сергея Реброва. Наставник главной команды стремится построить систему сборных, которые будут работать в едином русле. Испанский тренер, с которым украинец много лет сотрудничал, поможет в реализации проекта.

Тренерскую деятельность Мельгоса начал со структуры «Атлетика» из Бильбао. Позже он недолго работал в «Малаге», а затем перебрался в Украину. Испанец работал с киевским «Динамо» U-19, а затем был ассистентом Реброва в «Ференцвароше» и «Аль-Айне».

Ранее украинскую «молодежку» возглавлял Руслан Ротань, который завоевал с командой «бронзу» молодежного Евро и вывел сборную на Олимпийские игры.

В тему: Стало известно, кто возглавит олимпийскую сборную Украины по футболу.