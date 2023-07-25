На популярном курорте вовсю бушует лихорадка денге

Главное: Вспышка лихорадки денге зафиксирована в Таиланде. Сразу в восемнадцать провинциях страны.

Детали: В Таиланде зафиксирована сильная вспышка лихорадки денге. Как сообщает местный Департамент по контролю за заболеваниями, заразу выявили сразу в восемнадцати провинциях страны.

Отмечается, что за последние восемнадцать недель случаи болезни чаще всего обнаруживали в восьми провинциях, в том числе в популярных туристических регионах Краби и Пхукет. Также

Кроме этого больных обнаруживали в провинциях Мае Хонг Сон, Чианг Май, Чианг Рай, Нан, Пхаяо, Так, Пхетчабури, Чонбури, Районг, Чантабури, Трат, Убонратчатхани, Сонгкхла, Сатун, Наратхиват и Бангкок.

Сообщается, что число случаев лихорадки денге за последние четыре недели превысило среднее число за предыдущие пять лет за тот же период.

Подчеркивается также, что в случае высокого и постоянного роста зараженных генеральный директор Департамента по контролю за заболеваниями имеет право объявить затронутые районы эпидемическими зонами.

Поясняется, что в таких районах работники органов здравоохранения могут входить в дома, здания, места или транспортные средства, в отношении которых подозревается или подтверждена вспышка эпидемии, для проведения наблюдения и принятия мер по борьбе с болезнью. Кроме этого они могут проводить обследования мест размножения комаров, уничтожать их и распылять химикаты.

В тему: Лихорадка денге – ВОЗ предупреждает о вероятности новой пандемии.