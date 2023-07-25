Утром в Крыму снова гремели взрывы

Главное: Сегодня утром в оккупированном Крыму снова было громко. Местные «власти» пока ситуацию не комментируют.

Детали: Утром 25 июля в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Пока официальной информации о взрывах нет.

Как сообщают местные Telegram-каналы, на фоне взрывов в Крыму оккупанты в Севастополе остановили движение пассажирского морского транспорта «до распоряжения».

По информации жителей, в Первомайском районе также слышны взрывы.

В тему: Накануне в Крыму раздались взрывы на военном аэродроме в Красногрвардейском. Кроме этого, было попадание в склад боеприпасов.