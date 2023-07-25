ЕС увеличит производство ракет для Украины

Главное: Евросоюз стремится увеличить производство ракет и боеприпасов для Украины. ASAP преследует цель увеличить производственные мощности ЕС для решения проблемы с нехваткой артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов.

Детали: Евросоюз увеличит производство ракет и боеприпасов для помощи Украине. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Отмечается, что Акт в поддержку производства боеприпасов (ASAP), призванный ускорить поставки военной помощи Украине и помочь странам-членам ЕС пополнить свои арсеналы, вступил в силу 23 июля.

Целью ASAP является увеличение производственных мощностей Европейского Союза для решения проблемы с нехваткой оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов.

В ЕС планируют выделить на эти цели 500 млн евро.

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