Резников назвал причины, почему контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы

Главное: По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, наступление Вооруженных сил Украины отстает от графика. Однако оно идет по плану, отметил он.

Детали: Украинское наступление отстает от графика, но идет по плану. Об этом в интервью СNN заявил министр обороны Алексей Резников.

Глава Минобороны Украины признал, что наступление отстает от графика, однако заверил, что «не волнуется», поскольку оно идет по плану. Министр считает ошибочным мнение, что «каждое контрнаступление должно быть быстрым».

Резников перечислил несколько причин, почему контрнаступление может быть медленнее, чем ожидалось, — боеприпасы, артиллерийские снаряды и артиллерийские системы.

«Это вопрос противовоздушной обороны. Это вопрос того, что у нас очень длинная линия фронта. И мы имеем против себя большое количество врагов. Так что это война, а не компьютерная игра. Наши генералы и командиры видят реальную ситуацию на поле боя. Главной ценностью для нас является жизнь солдат», — отметил министр.

Резников добавил, что ситуация на южном фронте в Украине была замедлена в значительной степени из-за минных полей, обустроенных войсками РФ. Украинские войска были вынуждены вручную расчищать пути через поля.

«Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения», — сказал министр, добавив, что активность в различных локациях запутает россиян относительно основного направления, которым пойдет Украина.

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