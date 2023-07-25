На ЗАЭС обнаружили мины

Главное: Эксперты МАГАТЭ проверили ЗАЭС. Там были найдены мины.

Детали: Эксперты МАГАТЭ проверили Запорожскую АЭС. На периферии площадки объекта были обнаружены противопехотные мины направленного действия.

Об этом сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Сообщается, что при обходе команда МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между барьерами внутренней и внешней периметров площадки.

Уточняется, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, к которой у персонала станции нет доступа, и направлены в сторону от площадки.

В то же время, как отмечается, при обходе специалисты не обнаружили никаких объектов на внутреннем периметре станции.

Резюмируется: «Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предварительном размещении мин за пределами периметра площадки, а также в определенных местах внутри него. Наша команда обсудила эту конкретную находку с руководством станции, ей ответили, что это было военное решение в контролируемой военными зоне. Однако наличие таких взрывных устройств не отвечает стандартам безопасности МАГАТЭ и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции».

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