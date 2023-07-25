На Закарпатье обрушился мост, по которому ехали автомобили. Есть пострадавшие

Главное: В Закарпатье обрушился мост: есть пострадавшие. Секция моста обрушилась вместе с двумя автомобилями, пострадали в общей сложности три человека.

Детали: Автомобильный мост через реку Тересва в Закарпатской области рухнул, есть пострадавшие. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола на своем Telegram-канале в понедельник, 24 июля.

Инцидент произошел на дороге Н-09 в районе Бедевлянского объединенного территориального общества.

«Там во время движения автомобилей провалилась секция моста вместе с грузовиком и легковым автомобилем. Пострадали люди», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, повреждены два автомобиля: легковая Skoda с польскими номерами и грузовик. В легковушке было пять человек.

«Одна женщина в тяжелом состоянии. В общей сложности трое пострадавших. Еще один пассажир без сильных травм. Водитель грузовика без травм», — пишет журналист.

Он также опубликовал фото с места происшествия, по которым видно, что пролет моста полностью разрушен.

На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.

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