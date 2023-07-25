Число жертв войны среди детей в Украине продолжает расти

Главное: Жертвами войны в Украине стали 497 детей. 1 077 несовершеннолетних получили ранения.

Детали: Дети продолжают гибнуть во время войны в Украине. Актуальные на вторник, 25 июля, данные приводит Офис генерального прокурора.

Официально было зафиксировано 497 погибших несовершеннолетних, а 1 077 детей получили различные ранения.

Отмечается, что реальные цифры, увы, еще выше. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Информируется, что также тринадцать детей пострадали от сексуального насилия, а 998 несовершеннолетних числятся пропавшими.

Как стало известно, накануне, 24 числа, в результате обстрела Константиновки (Донецкая область) погиб десятилетний мальчик и получили ранения четверо детей в возрасте от пяти до двенадцати лет. Также в результате атаки села Песчаного (Харьковская область) был ранен двенадцатилетний мальчик.

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