Украинская ПВО ночью сбила все «мопеды» над Киевом

Главное: Этой ночью россияне атаковали Киев ударными БПЛА. Тревога продолжалась три часа. Все воздушные цели были обнаружены и уничтожены.

Детали: Силы противовоздушной обороны на подлете в Киев обнаружили и уничтожили все дроны-камикадзе, которыми Россия пыталась атаковать столицу. Об этом сообщает КМВА.

Как известно, этой ночью россияне атаковали Киев ударными БПЛА. Воздушная тревога продолжалась три часа.

По предварительным данным, оккупанты применили барражирующие боеприпасы типа Shahed.

«Это уже шестая атака дронов на столицу за этот месяц. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев», — заявил руководитель КМВА Сергей Попко.

По его словам, обошлось без жертв и разрушений.

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