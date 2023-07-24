С Днепровской ГЭС поступают тревожные новости

Главное: В районе Днепровской ГЭС поднимается вода. Она достигла критического уровня.

Детали: В районе Днепровской гидроэлектростанции в Днепре поднимается вода. Ее уровень достиг критически необходимого для полноценной работы.

Об этом поведал генеральный директор объекта Игорь Сирота, которого цитирует издание Forbes.

Он отметил: «Средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС составляет 12,05 метра. Для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции уровень воды должен составлять минимум 12-12,5 метров».

Сообщается также, что ожидается снижение уровня воды до 11 метров, но коммунальщики ожидают и готовятся к сложной зиме, поэтому ищут выходы из ситуации.

Резюмируется: «Мы ожидаем сложной зимы, когда понадобится вся балансировочная мощность. Поэтому планируем сделать насыпь возле ГЭС, которая позволит поднять уровень воды на один метр. Важно сделать его до начала осенне-зимнего периода».

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