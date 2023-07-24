ВСУ значительно продвинулись на Бердянском направлении

Главное: Вооруженные силы Украины преуспели в частичном успехе и продвинулись на Бердянском направлении в глубину противника от 350 м до 1,4 км.

Детали: На Бердянском направлении Силы обороны имели частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 м до 1,4 километра. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в понедельник, 24 июля.

«Продолжаются ожесточенные бои за Старомайорское. На Мелитопольском направлении без изменений. В связи с плотным минированием наши группы разграждения и штурмовые отряды осуществляют мероприятия по разминированию и производят огневое поражение. Остальные ударные подразделения закрепляются на рубежах и находятся в готовности к дальнейшим наступательным действиям», — отметил он,

По словам спикера, главные усилия противник концентрирует на предотвращении пошагового продвижения украинских войск.

Оккупанты предприняли неудачные попытки вернуть утраченную позицию в окрестностях Приютного Запорожской области.

Россияне также нанесли авиаудары по окрестностям Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка. Из артиллерии были обстреляны Новодарьевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка и Степное Запорожской области.

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