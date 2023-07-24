Оккупанты активно перемещают технику из Мелитополя в Крым

Главное: Россияне массово перемещают технику из Мелитополя в Крым. Это происходит после очередной успешной работы ВСУ по оккупантам на захваченной части Запорожской области.

Детали: После очередной успешной работы ВСУ по оккупантам в Мелитополе, ВС РФ начали перебрасывать технику в Крым. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«На этот раз наши агенты зафиксировали перемещение от Мелитополя в сторону Крыма военных грузовиков, тягачей и ряда другой техники», — говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что это происходит после очередной успешной работы ВСУ по оккупантам на захваченной части Запорожской области.

«Оккупанты продолжают обеспечивать свои войска на фронте, используя для этого Крым. Но недолго это сможет продолжаться», — добавили в «АТЕШ».

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