На Черниговщине запретили купаться из-за мора рыбы

Главное: В реке в Черниговской области запретили купаться из-за мора рыбы. Явление наблюдается выше по течению Убеди в районе Кириевки, Кудровки и Масалаевки. В Соснице на поверхности воды плавают белые хлопья.

Детали: В реке Убедь в Черниговской области запретили купаться из-за массовой гибели рыбы. Об этом 24 июля сообщил Сосницкий поссовет в Facebook.

«Выше по течению Убеди, в районе Кириевки, Кудровки и Масалаевки зафиксирован мор рыбы. В Соснице было замечено, что на поверхности воды плавают белые хлопья. Сегодня представители санитарно-эпидемиологической службы будут брать воду для анализа. Результаты ожидаем в течение 2-3 дней», — отметила местная власть.

Отмечается, что купание в реке может оказаться опасным.

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