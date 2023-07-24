Украина уже освободила 50% захваченных с февраля 2022 года территорий

Главное: Украина вернула почти половину захваченной россиянами с 2022 года территории. В США считают, что контрнаступление Украины продлится еще как минимум несколько месяцев.

Детали: Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина отвоевала уже около половины своих территорий, оккупированных Россией с начала полномасштабного вторжения.

«Украина уже вернула около 50% территории, которая была изначально захвачена (Россией)», — сказал Блинкен в интервью CNN.

В то же время, по его словам, во время контрнаступательных операций вооруженные силы Украины столкнулись со значительным сопротивлением.

«Это все еще относительно ранние дни контрнаступления. Это тяжело. Это не завершится в течение следующей недели или двух», — добавил Блинкен.

Он рассказал, что в США считают, что контрнаступление Украины будет продолжаться еще, по крайней мере, несколько месяцев.

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