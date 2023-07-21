Более 20 000 россиян были наказаны за критику войны

Главное: Тысячи граждан РФ получили штрафы или тюремные сроки за свою антивоенную позицию. Об этом говорится в докладе Amnesty International.

Детали: Только в прошлом году в России за антивоенную позицию было наказано более 21 тысячи человек. Об этом сообщила международная правозащитная организация Amnesty International в своем докладе, опубликованном в четверг, 20 июля.

«Подавление (инакомыслия) в России всеобъемлющее. Целый ряд мер направлен на то, чтобы заставить замолчать критические голоса против российской захватнической войны», — отмечают правозащитники.

В докладе они анализируют, как российские власти расправляются с теми, кто в РФ осуждает захватническую войну против Украины, а также рассматривает законы и практики, с помощью которых угнетается антивоенное движение в России. Несправедливые процессы в этой системе приводят к тюремному заключению и большим штрафам.

По данным Amnesty International, большинство людей, подвергшихся в России преследованиям за антивоенную позицию, получили штрафы, в то же время 2307 из них были арестованы. По статьям о «фейках об армии» и «повторной дискредитации» вооруженных сил РФ было привлечено к ответственности более 150 человек, говорится в исследовании.

Кроме того, организация задокументировала случаи, когда россиян приговорили к лагерям, и теперь Amnesty International считает их политическими заключенными.

Правозащитники призвали власти РФ уволить всех задержанных за антивоенную позицию и отменить репрессивные законы.

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