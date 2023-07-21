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Новости > Экс-главе Минздрава Степанову объявили подозрение в махинациях с паспортами

Экс-главе Минздрава Степанову объявили подозрение в махинациях с паспортами

Агата Кловская
21.07.23 16:16
174
Экс-главе Минздрава Степанову объявили подозрение в махинациях с паспортами

Главное: НАБУ объявила о подозрении бывшему руководителю ГП «Полиграфкомбинат «Украина». В 2013-2016 годах это предприятие возглавлял экс-министр здравоохранения Максим Степанов.

Детали: Национальное антикоррупционное бюро объявило о раскрытии коррупционной схемы в госпредприятии «Полиграфический комбинат Украина» в 2013-2016 годах. Об этом сообщает НАБУ.

Отметим, что официально не указано имя подозреваемых, однако источник РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о Максиме Степанове, который позже был назначен главой Министерства здравоохранения Украины.

Следователям НАБУ и САП удалось разоблачить масштабную схему завладения средствами госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина» на сумму более 450 млн гривен. Это стало возможным и благодаря сотрудничеству в рамках международной следственной группы по следователям Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.

Как заявили в НАБУ, 21 июля 2023 о подозрении сообщено 5 лицам. Это бывший директор и эксначальник отдела ГП «Полиграфкомбинат и физическое лицо-пособие преступления. Кроме того, в Эстонию направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании).

Установлено, что в 2013 году тогдашний глава «Полиграфкомбината» приобрел на подставных лиц эстонскую компанию. Он выразил иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества — поставки продукции через «нужную» компанию.

Он также организовал закупку материалов, на которых производились бланки документов — паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские права и т.п. через подставную компанию. Далее компания-прокладка покупала материалы напрямую у производителей и перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости.

«В течение 2013-2016 годов из-за этой схемы группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен», — заявили в НАБУ.

НАБУ выяснило, что бывший директор «Полиграфкомбината» скрыл продажу 45% своих акций в предприятии, стоимость которых оценивается в 100 тысяч долларов, другой подконтрольной компании за $1,35 млн.

«Далее их задекларировал, чем фактически получил возможность их использовать. Часть средств в сумме $150 тыс. переведена непосредственно на счета близких лиц эксдиректора», — рассказали в НАБУ.

Было установлено, что эксдиректор получил патент на подконтрольную компанию за право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах. Это означает, что каждый гражданин, получая документы, оплачивал не только стоимость в результате завышений при закупках, но и «донатив» чиновника за его «интеллектуальный взнос».

«Однако детективы приняли меры к ликвидации этой схемы. В начале 2022 года Правительство поддержало инициативу НАБУ, изменило технические требования и изображения защитных элементов украинских документов, что позволило избавиться от зависимости от результатов „интеллектуального труда“ эксруководителя Полиграфкомбината», — подытожили в НАБУ.

В НАБУ не назвали имен фигурантов. Однако известно, что в течение 2011-2016 годов ГП «Полиграфкомбинат «Украина» возглавлял Максим Степанов.

В тему: 18 мая 2021 года Максима Степанова уволили с должности министра здравоохранения Украины.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, Максим Степанов, ГП «Полиграфкомбинат «Украина», НАБУ, подозрение

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