Путин начал открыто угрожать Польше

Главное: По словам Путина, Польша под «натовским зонтиком» хочет сформировать коалицию и прямо вмешаться в войну в Украине, чтобы впоследствии оторвать себе часть украинских земель. Также он принялся открыто угрожать полякам.

Детали: Президент РФ Владимир Путин сегодня провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Глава Кремля вспомнил об украинском контрнаступлении и не удержался от очередных угроз.

Путин во время заседания утверждал, что результатов контрнаступления Украины якобы нет. При этом он заверил россиян, что «западные кураторы разочарованы» этим.

Кроме того, глава Кремля заявил о создании польско-литовско-украинского соединения. Он увидел в этом «угрозу оккупации Западной Украины».

«Хочу напомнить о том, чем закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она трагедией 1939 года, когда Польшу западные союзники бросили на растерзание немецкой военной машине, и она фактически потеряла свою независимость и суверенитет, которые восстановила в огромной степени благодаря СССР», — сказал диктатор.

Путин заявил, что Польша «должна поблагодарить СССР за восстановление независимости», потому что якобы благодаря диктатору Сталину она получила в подарок западные земли.

Он также выдумал, что Польша под «натовским зонтиком» хочет сформировать коалицию и прямо вмешаться в конфликт, чтобы «потом оторвать себе более жирный кусок» Украины.

«Хорошо известно, что они мечтают и о белорусских землях», — сказал он.

Путин традиционно не удержался от угроз, заявив, что агрессия против Беларуси будет означать агрессию против России.

«На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. Скажу одно — это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях», — сказал он.

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