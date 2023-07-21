Сборная Укрaины сохрaнила свои позиции в рейтинге ФИФА

Главное: Международная федерация футбола обновила список лучших сборных команд планеты. Украина в нем по-прежнему занимает 24 место.

Детали: Международная федерация футбола обновила свой рейтинг сборных мира, сообщает сайт организации.

Сборная Украины осталась на своем 24-м месте, соседствуя с командами Швеции и Сербии.

Не произошло изменений и на вершине списка. Лидером остались аргентинцы. Франция идет второй, а Бразилия третьей.

В общем, при отсутствии крупных турниров в ТОП-30 произошло лишь одно изменение: сборная Мексики, обойдя швейцарцев и марокканцев, поднялась на 12-ю строчку.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

1. Аргентина

2. Франция

3. Бразилия

4. Англия

5. Бельгия

6. Хорватия

7. Нидерланды

8. Италия

9. Португалия

10. Испания

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