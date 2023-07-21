Сборная Укрaины сохрaнила свои позиции в рейтинге ФИФА

Главное: Международная федерация футбола обновила список лучших сборных команд планеты. Украина в нем по-прежнему занимает 24 место.
Детали: Международная федерация футбола обновила свой рейтинг сборных мира, сообщает сайт организации.
Сборная Украины осталась на своем 24-м месте, соседствуя с командами Швеции и Сербии.
Не произошло изменений и на вершине списка. Лидером остались аргентинцы. Франция идет второй, а Бразилия третьей.
В общем, при отсутствии крупных турниров в ТОП-30 произошло лишь одно изменение: сборная Мексики, обойдя швейцарцев и марокканцев, поднялась на 12-ю строчку.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
1. Аргентина
2. Франция
3. Бразилия
4. Англия
5. Бельгия
6. Хорватия
7. Нидерланды
8. Италия
9. Португалия
10. Испания
В тему: Капитан сборной Украины вернулся в «Динамо».