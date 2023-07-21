Германия уже передала Украине первые танки Leopard 1A5

Главное: Первые десять танков Leopard 1А5 прибыли из Германии в Украину. Также ВСУ получили 20 пулеметов MG3 для танков Leopard2, БМП Marder и инженерных танков Dachs.
Детали: Украина получила от Германии первые десять танков Leopard 1А5. Об этом сообщило правительство ФРГ в пятницу, 21 июля.
Германия также передала Украине 20 пулеметов MG3 для танков Leopard2, БМП Marder и инженерных танков Dachs.
Кроме того, в новый пакет помощи входят:
— 1035 снарядов калибра 155 мм;
— 1064 дымовые боеприпасы 155 мм калибра;
— мостовая система и 12 прицепов;
— 10 наземных смотровых радаров;
— 16 грузовиков Zetros;
— 4 автомобиля для патрулирования границы;
— 100 тысяч аптечек.
Всего Германия обещала передать Украине более 100 танков Leopard 1 до конца 2023 года.
В тему: Стало известно, что войдет в новый пакет военной помощи США для ВСУ.