Германия уже передала Украине первые танки Leopard 1A5

Главное: Первые десять танков Leopard 1А5 прибыли из Германии в Украину. Также ВСУ получили 20 пулеметов MG3 для танков Leopard2, БМП Marder и инженерных танков Dachs.

Детали: Украина получила от Германии первые десять танков Leopard 1А5. Об этом сообщило правительство ФРГ в пятницу, 21 июля.

Германия также передала Украине 20 пулеметов MG3 для танков Leopard2, БМП Marder и инженерных танков Dachs.

Кроме того, в новый пакет помощи входят:

— 1035 снарядов калибра 155 мм;

— 1064 дымовые боеприпасы 155 мм калибра;

— мостовая система и 12 прицепов;

— 10 наземных смотровых радаров;

— 16 грузовиков Zetros;

— 4 автомобиля для патрулирования границы;

— 100 тысяч аптечек.

Всего Германия обещала передать Украине более 100 танков Leopard 1 до конца 2023 года.

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