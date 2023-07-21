Ученые заявили, что жара может подорвать продовольственную безопасность в мире

Главное: Ученые говорят о последствиях страшной жары в мире. Она может подорвать продовольственную безопасность.

Детали: Ученые бьют тревогу. По их словам, повторяющиеся волны жары на нашей планете представляют риск для продовольственной безопасности, пишет издание The Guardian.

Эксперты говорят, что все это может повлечь за собой повышение цен на продукты питания в ближайшие десятилетия.

Профессор в области изучения атмосферы в Университете Лидса Джон Маршам отметил: «Наша продовольственная система является глобальной».

Он добавил: «Возрастают риски потери крупных урожаев одновременно в разных регионах мира, что действительно повлияет на доступность продовольствия и цены. Такая ситуация может произойти в ближайшие десятилетия».

Его коллега Даниэла Шмидт, которая занимается землеведением, рассказала о последствиях жары для морских обитателей, которые также оказываются под воздействием тепловых волн: по ее словам, потепление на 2 градуса может привести к уничтожению коралловых рифов.

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