Подготовка к отопительному сезону: Украина продолжает активно закачивать газ в хранилища

Главное: Украина продолжает подготовку к отопительному сезону. Закачали почти 12 миллиардов кубометров газа.

Детали: Подготовка к отопительному сезону в Украине продолжается. На сегодняшний день в подземные хранилища закачали почти 12 миллиардов кубометров газа.

Об этом информирует «Нафтогаз Украины».

Сообщается, что с начала сезона закачки в 2023-м году в подземки было направлено 2,5 миллиарда кубометров газа.

Подчеркивается: «Этот уровень соответствует аналогичному периоду 2022-го года. В целом подготовка запасов газа к следующей зиме идет по плану, к тому же в июле мы закачали даже больше газа, чем предполагалось».

Резюмируется: «Это очень хороший результат, учитывая, что потребление газа во II квартале 2023-го года увеличилось относительно аналогичного периода 2022-го года на 13%».

Добавим, что всего к началу отопительного сезона наша страна собирается накопить 14 миллиардов кубометров газа.

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