Трамп передаст Израилю уникальные артефакты

Главное: Дональд Трамп отдаст Израилю древние керамические масляные лампы, являющиеся частью коллекции национального достояния страны. Они хранятся в его поместье.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп решил вернуть Израилю древние керамические масляные лампы, являющиеся частью коллекции национального достояния страны. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что артефакты хранятся в его поместье в Мар-а-Лаго.

Ранее израильский орган по делам древностей начал кампанию по их возвращению.

В публикации также сказано, что лампы были доставлены в США в 2019-м году, после того, как было предложено подарить их политику в благодарность за поддержку Израиля.

Впрочем, как уточняется, было принято решение временно выставить их в Белом доме на протяжении нескольких недель, а затем вернуть в Израиль.

Отмечается: «Позже в силу обстоятельств и начавшейся эпидемии коронавируса возвращение артефактов было отложено. На протяжении этого времени Дональд Трамп не был владельцем ламп, но фактически выступал в роли их хранителя».

Представитель политика, подчеркнувшего, что лампы были получены на определенный срок для участия в выставке, сказал: «Так как данные предметы были выставлены так, как предполагалось изначально, офис ускорит их возврат представителю организации».

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