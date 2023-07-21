Стало известно, сколько БПЛА украинского производства использует сейчас министерство обороны

Главное: В министерстве обороны поведали о БПЛА украинского производства. Всего принято на вооружение или в эксплуатацию 28 моделей.

Детали: Министерство обороны рассказало о БПЛА украинского производства. Отмечается, что с начала войны с Россией принято на вооружение или в эксплуатацию 28 моделей.

Информируется, что среди них, в том числе, девять моделей дронов-камикадзе, среди которых три самолетного типа, а также шесть моделей FPV-дронов.

Говорится, что общее число поставленных в ВСУ БПЛА и дронов в рамках закупок министерства насчитывает тысячи единиц.

Кроме этого сообщается, что развитие украинского производства вооружения и военной техники, в частности разведывательных, ударных дронов, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов является приоритетом.

В министерстве поведали, что срок принятия в эксплуатацию нового вооружения и техники сократился с примерно двух лет до трех-пяти недель.

В ведомстве отмечают: «Снабжение БПЛА украинского производства для нужд ВСУ постоянно растет в геометрической прогрессии. С рядом украинских компаний заключены контракты на серийное производство десяти моделей БпЛА разных типов, наименования и объемы не раскрываются из соображений безопасности. Объемы снабжения определены на основании необходимости, сформированной Генштабом ВСУ».

Также стало известно, что согласно бюджетным предписаниям запрещено заключать контракты на несуществующие серийные модели. Закупка может осуществляться исключительно на основании потребности от Генштаба ВСУ.

Добавляется, что по состоянию на 20 июля в министерство поступило два предложения от предприятий, входивших в состав бывшего концерна «Укроборонпром» (после реорганизации – АО «Украинская оборонная промышленность»). В частности, в этом году с предприятием концерна заключен государственный контракт на закупку разведывательного дрона.

Известно, что сейчас завершены испытания единого дрона-камикадзе, разработчиком которого является одно из предприятий АО «Украинская оборонная промышленность». Осуществляется процедура допуска к эксплуатации.

Резюмируется: «После завершения процедуры допуска к эксплуатации и определения Генеральным штабом потребности в указанном беспилотном авиационном комплексе будет приниматься решение о его закупке для ВСУ».

В тему: Япония поможет Украине «вычислять» российские БПЛА.