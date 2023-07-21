В Telegram появилась любопытная функция

Главное: Новая функция появилась в Telegram. Это «истории».

Детали: В популярном мессенджере Telegram появилась новая функция. Это «истории», которые являются аналогом всем известных «сториз» в других социальных сетях.

Правда, пока что такая возможность доступна лишь пользователям с премиум-аккаунтами.

Во всплывающей при попытке опубликовать историю плашке указывается: «В этом месяце публикация историй доступна только подписчикам Telegram Premium».

Добавим, что основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление данной функции в конце июня, заявив, что пользователи смогут определить, кто может просматривать каждую из историй: все, только контакты, несколько выбранных контактов или список близких друзей.

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