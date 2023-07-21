В киевском Гидропарке произошел неслабый пожар

Главное: Большой пожар произошел в Гидропарке. Никто не пострадал.

Детали: Утром пятницы, 21 июля, в Киеве произошло огненное ЧП. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что на территории Гидропарка случился пожар.

Информируется следующее: «Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Возгорание возникло в двухэтажном продуктовом магазине на последнем этаже».

Отмечается, что в 8-42 возгорание было ликвидировано на площади 120 квадратных метров.

К счастью, никто не пострадал.

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