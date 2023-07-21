В киевском Гидропарке произошел неслабый пожар

Главное: Большой пожар произошел в Гидропарке. Никто не пострадал.
Детали: Утром пятницы, 21 июля, в Киеве произошло огненное ЧП. О нем поведали в ГСЧС.
Сообщается, что на территории Гидропарка случился пожар.
Информируется следующее: «Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Возгорание возникло в двухэтажном продуктовом магазине на последнем этаже».
Отмечается, что в 8-42 возгорание было ликвидировано на площади 120 квадратных метров.
К счастью, никто не пострадал.
В тему: В Гидропарке словесная перепалка переросла в драку со стрельбой.