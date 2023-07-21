Жертвами российского удара по Запорожской области стали четыре человека

Главное: Россия нанесла удар по Запорожской области. Погибли четыре человека.

Детали: Трагедия произошла в Запорожской области. О ней поведал глава местной ОВА Юрий Малашко.

Сообщается, что в результате российского обстрела объекта инфраструктуры Пологовского района погибли четыре человека.

Еще два человека получили ранения, их госпитализировали.

Уточняется, что погибшие были местными сотрудниками 29, 30, 33 и 43 лет.

Информируется, что всего за минувшие сутки Россия нанесла 80 ударов по двадцати населенным пунктам Запорожской области. Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов граждан и объектов инфраструктуры.

Известно, что 63 артиллерийским обстрелам подверглись Гуляйполе, Левадное, Белогорье, Волшебноме, Гуляйпольское, Малиновка, Красное, Щербаки, Степногорск, Пятихатки и другие прифронтовые села. Кроме этого

Также было зафиксировано десять ударов из РСЗО по Новодаровке, шесть авиационных ударов по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке, а также атака БПЛА по Лобковому.

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