ВСУ продолжают ожесточенные бои под Бахмутом

Главное: Бои под Бахмутом продолжаются. Россияне несут потери.

Детали: Стало известно, что сейчас происходит под Бахмутом. Ожесточенные бои тут продолжаются.

О ситуации поведал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, которого цитирует Military Media Center.

Он отметил, что на Бахмутском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее самого города.

Информируется: «На направлениях Орехово-Васильевка-Прасковеевка, Клещиевка-Андреевка продолжаются тяжелые бои без изменения положений».

Резюмируется, что противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, но несет потери.

В тему: Стало известно об успехах ВСУ за последнюю неделю.