Министр культуры Ткаченко решил уйти в отставку

Главное: Александр Ткаченко ушел в отставку с поста министра культуры Украины. Ранее заменить его решил Владимир Зеленский.

Детали: Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко все же решил уйти в отставку. Накануне, вечером четверга, 20 июля, он подал премьер-министру Денису Шмыгалю соответствующее заявление.

Чиновник отметил, что сделал это «из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны».

Он сообщил: «Лишь потом удивился заявлению президента по этому же вопросу. Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего. И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других»

Стоит отметить, что Александр Ткаченко занимает свою должность с июня 2020-го года. Он уже писал заявление об отставке – 11 ноября 2021 года. Однако тогда документ не зарегистрировали в Верховной Раде.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил главу правительства Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос замены Александра Ткаченко после решение избавиться от советского герба на щите скульптуры Родина-Мать.

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