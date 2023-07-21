Уточнено число жертв подрыва Каховской ГЭС

Главное: В результате подрыва Каховской ГЭС погиб 31 человек. Такие данные приводит МВД.

Детали: Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поведал, сколько людей погибло в результате подрыва Каховской ГЭС. Его слова цитирует «Радио Свобода».

Чиновник сказал: «Что касается погибших: у нас на сегодняшний день погибших 31 человек. 29 – это Херсонская область и два гражданина погибли в Николаевской области».

Уточняется, что окончательный подсчет материальных потерь еще не завершен.

Отмечается: «Очень трудно за эти месяцы сосчитать, сколько мы потеряли возможного урожая, сколько мы потеряли частных хозяйств, а это и виноградники, и бахчевые культуры, росшие на этой территории, сколько мы потеряли возможностей по воде».

По его словам, главной проблемой является обеспечение в дальнейшем доступа граждан к воде.

В тему: В Херсонской области наконец-то «успокоилась» вода.