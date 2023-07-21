Марлен Шьяппа: снявшаяся для Playboy, госсекретарь Франции покинула свой пост

Главное: Госсекретарь Франции Марлен Шьяппа, снявшаяся для Playboy, отправлена в отставку.
Детали: Госсекретарь Франции Марлен Шьяппа, снявшаяся весной для журнала Playboy, отправлена в отставку. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Главное: Госсекретарь Франции Марлен Шьяппа, снявшаяся для Playboy, отправлена в отставку.
Детали: Госсекретарь Франции Марлен Шьяппа, снявшаяся весной для журнала Playboy, отправлена в отставку. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
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