Марлен Шьяппа: снявшаяся для Playboy, госсекретарь Франции покинула свой пост

Главное: Госсекретарь Франции Марлен Шьяппа, снявшаяся для Playboy, отправлена в отставку.

Детали: Госсекретарь Франции Марлен Шьяппа, снявшаяся весной для журнала Playboy, отправлена в отставку. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В апреле премьер-министр Элизабет Борн отчитала Марлен Шьяппа за ее согласие на предложение журнала. По данным газеты Le Figaro, Борн позвонила госсекретарю, чтобы заявить, что ее интервью «категорически неуместно в сегодняшнем социальном контексте».

В свою очередь Шьяппа в Twitter объяснила согласие на публикацию в издании тем, что «повсюду защищает права женщин», добавив, что «женщины во Франции свободны».