Кладбище домашних животных. Родословные (2023): дата выхода и постер приквела популярного ужастика

Главное: Поячвился постер и кадры фильма «Кладбище домашних животных. Родословные». Премьера — 6 октября 2023.

Детали: Вышел постер и первые кадры фильма «Кладбище домашних животных. Родословные».

По сюжету «Кладбище домашних животных. Родословные», на дворе — 1969 год. Джуд мечтает покинуть свой родной город, но амбициозные планы терпят крах, когда он натыкается на «существо со зловещими корнями, глубоко скрытыми в темном прошлом города».

Премьера фильма ужасов «Кладбище домашних животных. Родословные» запланирована на 6 октября 2023 года.

Постер и кадр фильма «Кладбище домашних животных. Родословные»: