Украина достойно ответила России на морскую блокаду

Главное: Все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении портов РФ и временно оккупированной территории, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками. Такой ответ России на морскую блокаду дало Минобороны Украины.

Детали: Украина предупредила о рисках для судоходства в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива. Об этом сообщает Минобороны Украины в четверг, 20 июля.

Соответствующее заявление сделано в ответ на действия страны-агрессора России, которая 19 июля объявила фактическую морскую блокаду Украины.

Военные напомнили, что Россия в очередной раз грубо нарушила универсальное для всего мира право на свободное судоходство и сознательно подрывает продовольственную безопасность, обрекая на голод миллионы людей.

Также Россия начала открыто угрожать гражданским судам, перевозящим продукты питания из украинских портов. А в последние дни Кремль превратил Черное море в зону опасности. И ответственность за все риски полностью ложится на руководство РФ.

Как отметили в ведомстве, открыто угрожая гражданским судам, которые перевозят продукты питания из украинских портов, осуществляя ракетные обстрелы и атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в мирных городах, намеренно создавая военную угрозу на торговых маршрутах, кремль превратил Черное море в зону опасности, в первую очередь, для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины. Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство.

«Судьба крейсера «Москва» доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отражения российской агрессии на море», – говорится в сообщении.

"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", – отметили военные.

Также с 05:00 20 июля 2023 года в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины судоходство определено как опасное.

"Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована", – добавили в Минобороны.

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