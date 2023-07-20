Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина достойно ответила России на морскую блокаду

Украина достойно ответила России на морскую блокаду

Агата Кловская
20.07.23 16:57
117
Украина достойно ответила России на морскую блокаду

Главное: Все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении портов РФ и временно оккупированной территории, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками. Такой ответ России на морскую блокаду дало Минобороны Украины.

Детали: Украина предупредила о рисках для судоходства в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива. Об этом сообщает Минобороны Украины в четверг, 20 июля.

Соответствующее заявление сделано в ответ на действия страны-агрессора России, которая 19 июля объявила фактическую морскую блокаду Украины.

Военные напомнили, что Россия в очередной раз грубо нарушила универсальное для всего мира право на свободное судоходство и сознательно подрывает продовольственную безопасность, обрекая на голод миллионы людей.

Также Россия начала открыто угрожать гражданским судам, перевозящим продукты питания из украинских портов. А в последние дни Кремль превратил Черное море в зону опасности. И ответственность за все риски полностью ложится на руководство РФ.

Как отметили в ведомстве, открыто угрожая гражданским судам, которые перевозят продукты питания из украинских портов, осуществляя ракетные обстрелы и атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в мирных городах, намеренно создавая военную угрозу на торговых маршрутах, кремль превратил Черное море в зону опасности, в первую очередь, для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины. Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство.

«Судьба крейсера «Москва» доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отражения российской агрессии на море», – говорится в сообщении.

"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", – отметили военные.

Также с 05:00 20 июля 2023 года в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины судоходство определено как опасное.

"Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована", – добавили в Минобороны.

В тему: Россия объявила морскую блокаду Украины.

Тэги: Украина, Россия, Министерство обороны Украины, морская блокада, война в Украине

Комментарии

Статьи

20.07.23 16:27

Как за 2023 год изменились цены на ягоды в Украине

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Усик - президент Украины?
14.07.23 16:11

Усик - президент Украины?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
Усик - президент Украины?
Усик - президент Украины?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.07.23 16:37

Украинские военные начали применять кассетные боеприпасы, предоставленные США, — WP
20.07.23 16:30

В ЕС озвучили, сколько зерна сейчас заблокировано в Украине
20.07.23 16:10

Стало известно, где будет храниться прах писателя Милана Кундеры
20.07.23 15:36

ЕС еще на полгода продлил санкции против России
20.07.23 15:21

Французская армия столкнулась с неожиданной проблемой
20.07.23 15:15

В Украине отменяют часть валютных ограничений: стало известно, что изменится
20.07.23 14:56

В России решили очень больно бить по карману уклонистов
20.07.23 14:14

В Беларуси «вагнеровцы» сцепились с местными пограничниками
20.07.23 14:00

В США в лотерею сорвали миллиардный джек-пот
20.07.23 13:26

Лех Валенса настолько беден, что купается в... пиве
20.07.23 16:37

Украинские военные начали применять кассетные боеприпасы, предоставленные США, — WP
20.07.23 13:25

«Вагнеровцы» озвучили свои потери в Украине
20.07.23 12:46

В Севастополе и Феодосии прогремели взрывы
20.07.23 12:17

В ОП советуют Путину «оглядываться по сторонам»
20.07.23 11:17

С начала войны в Украину вернули 385 депортированных оккупантами детей
20.07.23 10:41

Стало известно, что войдет в новый пакет военной помощи США для ВСУ
20.07.23 09:49

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 240 010 солдат
20.07.23 09:41

В ВС рассказали об очередной ночной воздушной атаке оккупантов на юг Украины
20.07.23 09:29

В Крыму снова гремели взрывы
19.07.23 16:53

Украина может выиграть войну, — Уоллес
14.07.23 19:09

Цены на алкоголь в Украине могут вырасти
14.07.23 12:56

В Украине изменили даты трех праздников
14.07.23 17:53

Украинцам пообещали, что тарифы расти не будут
14.07.23 18:48

Трансгендеров отстранили от женского велоспорта
14.07.23 19:02

Шмыгаль поведал, в каком состоянии сейчас государственный бюджет Украины
14.07.23 09:31

Остин рассказал, когда Украина станет членом НАТО
14.07.23 14:38

В Киеве запретили российские песни
14.07.23 10:33

Генштаб озвучил потери оккупантов на 14 июля
14.07.23 14:59

Орбан продолжает жестко критиковать Украину
14.07.23 18:02

Внутренне перемещенным лицам обещают в ближайшее время погасить задолженность по выплатам
Фото и Видео
Накануне женского чемпионата мира по футболу Новую Зеландию потрясла кровавая бойня
Накануне женского чемпионата мира по футболу Новую Зеландию потрясла кровавая бойня
Накануне женского чемпионата мира по футболу Новую Зеландию потрясла кровавая бойня
Накануне женского чемпионата мира по футболу Новую Зеландию потрясла кровавая бойня
Торнадо разрушил завод Pfizer в США
Торнадо разрушил завод Pfizer в США
Появилось видео аномальной непогоды на Закарпатье
Появилось видео аномальной непогоды на Закарпатье
В Крыму снова гремели взрывы
В Крыму снова гремели взрывы
Путин рассказал о своей молодости кое-что неожиданное
Путин рассказал о своей молодости кое-что неожиданное
Жертвами жуткого ДТП в Африке стали десятки людей
Жертвами жуткого ДТП в Африке стали десятки людей
В Австралии в ДТП попал танк Abrams
В Австралии в ДТП попал танк Abrams
После «прилетов» на полигон в Крыму уже несколько часов гремят взрывы. Проводится эвакуация
После «прилетов» на полигон в Крыму уже несколько часов гремят взрывы. Проводится эвакуация
Во Львове молния ударила сразу в два трансформатора
Во Львове молния ударила сразу в два трансформатора
Белоснежка (2024): дата выхода фильма про девушку и ее «политкорректных компаньонов»
Белоснежка (2024): дата выхода фильма про девушку и ее «политкорректных компаньонов»
fraza.com
Новости блогосферы
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?
13.07.23 10:15

Украина. Падение в бездну
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.