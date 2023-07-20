Украинские военные начали применять кассетные боеприпасы, предоставленные США, — WP

Главное: По информацию зарубежных СМИ, украинские военные уже начали использовать кассетные боеприпасы. От украинских властей официальных данных на этот счет пока не поступало.

Детали: Американские СМИ утверждают, что украинские военные уже используют предоставленные США кассетные боеприпасы. При этом официальных данных об их применении от украинских властей пока не поступало. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что наши защитники стали использовать кассетные снаряды на юго-востоке Украины.

По его словам, бойцы пытаются разбить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск.

В тему: ВСУ готовятся применить кассетные боеприпасы.