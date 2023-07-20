Стало известно, где будет храниться прах писателя Милана Кундеры

Главное: Прах писателя Милана Кундеры забрала себе его жена. Он будет храниться у них дома.

Детали: Жена покойного писателя Милана Кундеры Вера забрала себе его прах. Он будет храниться в их доме во Франции.

При этом, как ожидается, после ее смерти урну перевезут на родину автора – в чешский город Брно.

Об этом поведал посол Чехии во Франции Михал Флейшман.

Добавим, что тело писателя было кремировано в минувшую среду на кладбище Аркей на юге Парижа. В церемонии участвовала только его вдова и руководитель издательства Gallimard Антуан Галлимар, сотрудничавший с писателем.

В тему: Милан Кундера – популярный французский писатель умер в возрасте 94 лет.