Французская армия столкнулась с неожиданной проблемой

Главное: У армии Франции возникла проблема. Не хватает новобранцев.

Детали: У французской армии возникли проблемы. Она столкнулась с недобором кадров из-за недостаточной привлекательности службы и низких зарплат, информирует Europe 1 со ссылкой на источник в вооруженных силах страны.

Сообщается следующее: «В последние годы армии сложно находить новые кадры, что может объясняться несколькими факторами: недостаточная привлекательность, сложные условия, менее высокая зарплата, чем в частном секторе. Данная тенденция беспокоит руководство армии в контексте войны в Украине».

Говорится также, что в этом году французская армия не сможет выполнить поставленные цели по набору и недоберет полторы-две тысячи новобранцев.

Резюмируется, что кадровые трудности также объясняются тем, что армии не удается удержать рядовых и унтер-офицеров в своих рядах, многие из них в конечном счете решают перейти в частный бизнес.

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