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Новости > В России решили очень больно бить по карману уклонистов

В России решили очень больно бить по карману уклонистов

Агата Кловская
20.07.23 14:56
132
В России решили очень больно бить по карману уклонистов

Главное: В России неявка по повестке в военкомат будет наказываться штрафом до 50 тыс. рублей. Штраф за неоказание содействия военкоматам — до 500 тыс. рублей.

Детали: В России планируют повысить штрафы за неявку в военкомат и неподачу списков военнообязанных. Об этом сообщают РосСМИ.

Отмечается, что Кодекс об админправонарушениях РФ дополнят статьей о неоказании содействия военкоматам в мобилизационной работе при объявлении мобилизации.

Штрафы намерены ввести за невыполнение своевременного оповещения и явки подлежащих мобилизации россиян на сборные пункты или в воинские части, а также несодействие организации такого оповещения и явки.

Так, неявка россиян по повестке в военкомат будет караться штрафом до 50 тыс. рублей, а если не сообщить туда же о переезде, смене работы и смене семейного положения, штраф будет составлять до 20 тыс. рублей.

До 500 тыс. рублей придется заплатить за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации, а также до 400 тыс. рублей — за неподачу в военкоматы списков для постановки на военный учет.

В тему: Российских военных хотят жестоко наказывать за сдачу в плен.

Тэги: штраф, Россия, наказание, мобилизация

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