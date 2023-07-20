Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Беларуси «вагнеровцы» сцепились с местными пограничниками

В Беларуси «вагнеровцы» сцепились с местными пограничниками

Александр Панько
20.07.23 14:14
85
В Беларуси «вагнеровцы» сцепились с местными пограничниками

Главное: В Гомельской области произошла стычка между наемниками ЧВК «Вагнер» и местными пограничниками.

Детали: В Беларуси произошло столкновение между наемниками российской частной военной компании Вагнер и белорусскими пограничниками, последние «отошли». Об этом сообщил Центр национального сопротивления в четверг, 20 июля.

По сообщениям местного подполья, в районе города Наровля Гомельской области началось обустройство помещений для размещения передовых групп Вагнера. Террористы уже 19 июля провели рекогностирование (разведку местности — ред.) вблизи населенного пункта Дятлик, недалеко от границы с Украиной. В ходе этих действий произошла стычка между наемниками и пограничниками Беларуси«, — говорится в сообщении.

По информации ЦНС, пограничники отошли и «не мешали работе вагнеровцев».

В тему: «Вагнеровцы» озвучили свои потери в Украине.

Тэги: пограничники, Беларусь, ЧВК «Вагнер», стычка

Комментарии

Статьи

18.07.23 17:58

Аренда жилья в Киеве: с начала 2023 года цена растет ежемесячно

Автор: Александр Панько

Дайджест

Усик - президент Украины?
14.07.23 16:11

Усик - президент Украины?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
Усик - президент Украины?
Усик - президент Украины?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.07.23 14:00

В США в лотерею сорвали миллиардный джек-пот
20.07.23 13:26

Лех Валенса настолько беден, что купается в... пиве
20.07.23 13:25

«Вагнеровцы» озвучили свои потери в Украине
20.07.23 13:21

Украинцам намекнули, что избежать отключений электричества в ближайшее время не удастся
20.07.23 13:18

В Киеве продается итальянский кофе с опасными плесневым грибам
20.07.23 13:06

Накануне женского чемпионата мира по футболу Новую Зеландию потрясла кровавая бойня
20.07.23 12:48

Озвучены ежедневные темпы продвижения ВСУ во время контрнаступления
20.07.23 12:46

В Севастополе и Феодосии прогремели взрывы
20.07.23 12:41

Стало известно о «снарядном голоде» ВСУ
20.07.23 12:17

В ОП советуют Путину «оглядываться по сторонам»
20.07.23 13:25

«Вагнеровцы» озвучили свои потери в Украине
20.07.23 12:46

В Севастополе и Феодосии прогремели взрывы
20.07.23 12:17

В ОП советуют Путину «оглядываться по сторонам»
20.07.23 11:17

С начала войны в Украину вернули 385 депортированных оккупантами детей
20.07.23 10:41

Стало известно, что войдет в новый пакет военной помощи США для ВСУ
20.07.23 09:49

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 240 010 солдат
20.07.23 09:41

В ВС рассказали об очередной ночной воздушной атаке оккупантов на юг Украины
20.07.23 09:29

В Крыму снова гремели взрывы
19.07.23 16:53

Украина может выиграть войну, — Уоллес
19.07.23 14:46

ВСУ за месяц освободили больше территорий, чем россияне захватили за год, — глава британской разведки
14.07.23 19:09

Цены на алкоголь в Украине могут вырасти
13.07.23 15:13

Стало известно, какие пенсии сейчас платят украинцам
14.07.23 12:56

В Украине изменили даты трех праздников
13.07.23 14:58

Названа дата начала и формат занятий в новом учебном году
14.07.23 17:53

Украинцам пообещали, что тарифы расти не будут
13.07.23 16:25

Премьер Индии поведал о разговорах с Зеленским и Путиным
13.07.23 15:58

Ученые научились делать лекарства из бумажных отходов
14.07.23 18:48

Трансгендеров отстранили от женского велоспорта
14.07.23 19:02

Шмыгаль поведал, в каком состоянии сейчас государственный бюджет Украины
14.07.23 09:31

Остин рассказал, когда Украина станет членом НАТО
Фото и Видео
Накануне женского чемпионата мира по футболу Новую Зеландию потрясла кровавая бойня
Накануне женского чемпионата мира по футболу Новую Зеландию потрясла кровавая бойня
Накануне женского чемпионата мира по футболу Новую Зеландию потрясла кровавая бойня
Накануне женского чемпионата мира по футболу Новую Зеландию потрясла кровавая бойня
Торнадо разрушил завод Pfizer в США
Торнадо разрушил завод Pfizer в США
Появилось видео аномальной непогоды на Закарпатье
Появилось видео аномальной непогоды на Закарпатье
В Крыму снова гремели взрывы
В Крыму снова гремели взрывы
Путин рассказал о своей молодости кое-что неожиданное
Путин рассказал о своей молодости кое-что неожиданное
Жертвами жуткого ДТП в Африке стали десятки людей
Жертвами жуткого ДТП в Африке стали десятки людей
В Австралии в ДТП попал танк Abrams
В Австралии в ДТП попал танк Abrams
После «прилетов» на полигон в Крыму уже несколько часов гремят взрывы. Проводится эвакуация
После «прилетов» на полигон в Крыму уже несколько часов гремят взрывы. Проводится эвакуация
Во Львове молния ударила сразу в два трансформатора
Во Львове молния ударила сразу в два трансформатора
Белоснежка (2024): дата выхода фильма про девушку и ее «политкорректных компаньонов»
Белоснежка (2024): дата выхода фильма про девушку и ее «политкорректных компаньонов»
fraza.com
Новости блогосферы
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?
13.07.23 10:15

Украина. Падение в бездну
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.