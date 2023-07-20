В Беларуси «вагнеровцы» сцепились с местными пограничниками

Главное: В Гомельской области произошла стычка между наемниками ЧВК «Вагнер» и местными пограничниками.

Детали: В Беларуси произошло столкновение между наемниками российской частной военной компании Вагнер и белорусскими пограничниками, последние «отошли». Об этом сообщил Центр национального сопротивления в четверг, 20 июля.

По сообщениям местного подполья, в районе города Наровля Гомельской области началось обустройство помещений для размещения передовых групп Вагнера. Террористы уже 19 июля провели рекогностирование (разведку местности — ред.) вблизи населенного пункта Дятлик, недалеко от границы с Украиной. В ходе этих действий произошла стычка между наемниками и пограничниками Беларуси«, — говорится в сообщении.

По информации ЦНС, пограничники отошли и «не мешали работе вагнеровцев».

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