В США в лотерею сорвали миллиардный джек-пот

Главное: В США в лотерею выиграли более миллиарда долларов. Билет купили в Калифорнии.

Детали: В США в лотерею Powerball сорвали джек-пот в 1,08 миллиарда долларов. Об этом сообщили организаторы.

По их словам, счастливый билет был продан в Калифорнии.

Данный выигрыш стал третьим по величине за время существования лотереи Powerball и шестым среди всех выигранных когда-либо лотерейных билетов в США.

Уточняется, что счастливчик может получить единовременную выплату в размере 558,1 миллиона долларов или разбить приз на тридцать ежегодных выплат.

Добавим, что лотерея Powerball проходит в 45 штатах страны, в столичном округе Колумбия, в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

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