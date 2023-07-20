Лех Валенса настолько беден, что купается в... пиве

Главное: Экс-президент Польши Лех Валенса опубликовал фото в ванне из пива.

Детали: Экс-президент Польши Лех Валенса опубликовал в Фейсбуке фото в ванне, сообщив, что принимает ванну из пива.

Не так давно Лех Валенса жаловался, что ему не хватает пенсии и приходится подрабатывать. По словам бывшего политика, раньше он получал 5-6 тысяч злотых в месяц (1,2-1,4 тысячи долларов), а сейчас его пенсия составляет 11 тысяч злотых (2,6 тысячи долларов).