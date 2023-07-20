Лех Валенса настолько беден, что купается в... пиве

Главное: Экс-президент Польши Лех Валенса опубликовал фото в ванне из пива.
Детали: Экс-президент Польши Лех Валенса опубликовал в Фейсбуке фото в ванне, сообщив, что принимает ванну из пива.
Главное: Экс-президент Польши Лех Валенса опубликовал фото в ванне из пива.
Детали: Экс-президент Польши Лех Валенса опубликовал в Фейсбуке фото в ванне, сообщив, что принимает ванну из пива.
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В ОП советуют Путину «оглядываться по сторонам»
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