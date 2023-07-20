«Вагнеровцы» озвучили свои потери в Украине

Главное: В ЧВК «Вагнер» заявили о 22 тысячах погибших в Украине. Всего через ЧВК за время войны прошли 78 тысяч человек, из них 49 тысяч заключенных из российских колоний.

Детали: Российская ЧВК «Вагнер» за время агрессивной войны России против Украины потеряла убитыми почти 22 тысячи человек — почти каждого третьего наемника. Еще 40 тысяч человек получили ранения. Об этом накануне сообщил один из командиров ЧВК — боец с позывным «Маркс» в близком к ЧВК Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

Уточняется, что такие потери понесла ЧВК с начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года до захвата Бахмута в мае 2023 года.

По словам «Маркса», который, как утверждается, командует штабом наемников, всего через «Вагнер» за время войны прошли 78 тысяч человек, из них 49 тысяч заключенных из российских колоний.

Также, по данным «Маркса», до 10 тысяч «вагнеровцев» передислоцируются в Беларусь, еще 15 тысяч находятся в отпусках. Он не уточнил, сколько наемников приняло предложение министерства обороны РФ о подписании контрактов с ним.

Заявленные потери ЧВК «Вагнер» на 46% выше, чем официальное количество погибших советских военных за всю войну в Афганистане (15 051 человек) и в четыре раза выше безвозвратных потерь российской армии в Первой чеченской войне.

Также раскрытые командиром ЧВК потери — самые высокие из сообщавшихся в России официальными и полуофициальными источниками. Официальная Москва умалчивает погибших. В последний раз министерство обороны РФ приводило общее количество убитых в сентябре 2022 года — 5937 человек.

В июле российские издания «Медуза» и «Медиазона» выпустили исследование, согласно которому за 15 месяцев войны в Украине погибли не менее 47 тысяч военных армии РФ.

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