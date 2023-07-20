Украинцам намекнули, что избежать отключений электричества в ближайшее время не удастся

Главное: В Украине растет потребление электроэнергии. Возможны отключения.

Детали: В Украине ситуация с электроэнергией остается весьма непростой. О том, что происходит, поведала пресс-секретарь «Укрэнерго» Мария Цатурян, которую цитирует Telegraf.

По ее словам, если потребление электричества в нашей стране будет расти, не получится избежать его отключений, требуемых для балансировки энергосистесмы.

Отмечается: «Мы не прогнозируем отключений потребителей, но это не означает, что можно потреблять сколько угодно. Энергосистема в процессе восстановления, основного работающего оборудования значительно меньше, чем обычно, потому что много разбито».

Сообщается: «На оборудование, которое в работе, нагрузка значительно больше в пиковые часы, и оно может выходить из строя. Чтобы этого избежать, нужно снижать потребление».

В тему: Стало известно, экономят ли украинцы электричество.