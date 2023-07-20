Озвучены ежедневные темпы продвижения ВСУ во время контрнаступления

Главное: ВСУ продолжают свое контрнаступление. Ежедневно проходят вперед до километра.

Детали: Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о нынешних темпах контрнаступления. Его слова приводит ВВС.

По его словам, в день они составляют от пятисот метров до одного километра.

Отмечается, что ВСУ наступают не так быстро, в том числе из того, что россияне заминировали территорию, а также имеют мощную оборону, больше войск и техники.

В тему: Стало известно о «снарядном голоде» ВСУ.